Куда поехать на Новый год в России: пять идей от эксперта

Новый год — это время чудес, магии и путешествий. Многие задаются вопросом: куда поехать на Новый год 2025, чтобы провести праздники незабываемо. В этой статье URA.ru расскажет о пятерке самых популярных направлений для новогоднего отдыха в России на основе рекомендации генерального директора турфирмы «Дельфин» Сергея Ромашкина.

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Краснодарский край

«На первом месте неизменно остается Краснодарский край. Этот регион популярен как летом, так и зимой», — заверил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Краснодарский край — это уникальное место, где сочетается мягкий климат, великолепная природа и множество возможностей для разнообразного отдыха. В этом регионе каждый найдет занятие по душе:

Горнолыжные курорты Красной Поляны

Горнолыжные курорты Красной Поляны — идеальное место для любителей активного зимнего отдыха. Современные трассы различной сложности подойдут как новичкам, так и опытным лыжникам и сноубордистам. Курорты оборудованы по последнему слову техники: высокоскоростные подъемники, снежные пушки и развитая инфраструктура делают его одним из лучших в стране.

Прибрежные зоны Сочи

«Если вы не увлекаетесь лыжами, можно просто насладиться мягким климатом побережья», — добавляет Сергей Ромашкин.

Прибрежные районы Сочи предлагают расслабленный отдых на фоне субтропической зелени и великолепных панорам Черного моря. Прогулки по набережной, посещение «Сочи Парка» — первого тематического парка развлечений России, шоппинг в современных торговых центрах и дегустация блюд кавказской кухни в уютных ресторанчиках создадут незабываемую атмосферу праздника.

«Погода в Сочи зимой значительно отличается от московской. В январе здесь можно застать солнечные дни с температурой до +20°C, — подмечает эксперт. — Такое теплое межсезонье позволяет гулять в легкой одежде, наслаждаться свежим морским воздухом и даже устраивать пикники на природе».

Кавказские Минеральные Воды

На второе место эксперт ставит Кавказские Минеральные Воды: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.

«Это направление идеально для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением», — отмечает Ромашкин.

Санаторно-курортный комплекс этого региона славится своими лечебными минеральными источниками, грязевыми ваннами и целебным воздухом гор. Программы оздоровления включают в себя различные процедуры, направленные на общее укрепление организма, восстановление сил и улучшение самочувствия.

Обычно туры рассчитаны на 10-12 дней, что позволяет полностью окунуться в атмосферу спокойствия и заботы о здоровье. Кроме лечебных процедур, туристы могут наслаждаться живописными прогулками по горным тропам, знакомиться с культурными достопримечательностями и посещать местные музеи.

Экскурсионные туры в Москву, Петербург и Казань

Для любителей культурно-познавательного отдыха отлично подойдут экскурсионные туры. Тройка лидеров в этой категории: Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Санкт-Петербург

Город на Неве манит гостей своей величественной архитектурой, богатой историей и атмосферой романтики. Зимний Санкт-Петербург особенно прекрасен: заснеженные дворцы и мосты, сверкающие огни новогодних ярмарок, традиционные катания на тройках и грандиозные праздничные мероприятия делают посещение города незабываемым.

Москва

Столица России — место, где современность переплетается с историей на каждом шагу. В Новый год Москва превращается в настоящую сказку: Красная площадь сияет огнями, устанавливаются ледовые городки, проводятся фестивали и концерты. Посетив Москву в праздничные дни, можно ощутить весь размах и величие главного города страны.

Казань

«Казань — центр татарской культуры с многочисленными достопримечательностями», — напоминает Сергей Ромашкин.

Здесь восточная экзотика гармонично сочетается с европейскими традициями. Туристы могут посетить древний Казанский кремль, полюбоваться красотой мечети Кул-Шариф, попробовать национальные блюда и окунуться в атмосферу гостеприимства.

Туры обычно длятся 3-5 дней и позволяют погрузиться в атмосферу праздника и истории. Это отличная возможность расширить свой кругозор и познакомиться с культурным наследием страны.

Великий Устюг

На четвертом месте — Великий Устюг, родина Деда Мороза.

«Это идеальное место для семей с детьми. Здесь можно посетить резиденцию Деда Мороза, отправить письмо с его почты, поучаствовать в зимних забавах и насладиться настоящей сказкой», — говорит Ромашкин.

Великий Устюг предлагает насыщенную программу: экскурсии по терему Деда Мороза, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, катание на санях, посещение сказочного леса и многое другое.

Подмосковье

Замыкает пятерку Подмосковье. Для жителей Москвы и центральной России это традиционное место зимнего отдыха.

«Многие отели предлагают программы "все включено", имеются бассейны, SPA-комплексы и различные развлекательные мероприятия», — отмечает эксперт.

Живописные леса, замерзшие озера, чистый воздух — все это создает идеальные условия для отдыха от городской суеты. Здесь можно покататься на лыжах или коньках, посетить баню, провести время у камина с книгой или принять участие в новогодних вечеринках.

Это отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть недалеко от дома, но с комфортом. Подмосковные отели и пансионаты предоставляют высокий уровень сервиса и разнообразные развлечения на любой вкус.

«Начинайте планировать свой новогодний отпуск заранее. Так вы сможете выбрать лучшие предложения, сэкономить на раннем бронировании и быть уверенными в том, что ваш отдых пройдет именно так, как вы мечтаете», — подытоживает Ромашкин.

Как отдыхаем на Новый год

Новогодние праздники 2024-2025 продлятся с 29 декабря по 8 января 2025. Первый рабочий день в 2025 году — 9 января.