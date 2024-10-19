Составлен рейтинг направлений для зимнего отдыха

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список городов и стран, где можно отдохнуть этой зимой. В исследовании, которое есть в распоряжении RT, указана стоимость перелёта в одну сторону из Москвы и стоимость суточного размещения в отелях категории «три звезды».

© РИА Новости

Отмечается, что за необычными впечатлениями можно отправиться в Мурманск: там вас ждут не только снег и морозы, но и полярная ночь с северным сиянием.

«За ним рекомендуют отправляться подальше от крупных городов, например в Териберку, Видяево или Полярный. Отправиться в Мурманск этой зимой можно за 5 тыс. рублей, а номер в отеле найдёте в среднем за 3 тыс. рублей в сутки», — рассказали эксперты.

Второе популярное зимнее направление — горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, посоветовали аналитики.

«Ближайший к курорту аэропорт находится в Новокузнецке, авиабилет туда зимой стоит от 9 тыс. рублей. Дальше до Шерегеша можно доехать на трансфере от отеля или на такси. Номер в гостинице обойдётся примерно в 7 тыс. рублей в сутки», — добавили в сервисе.

У тех, кто едет на отдых с детьми, обычно довольно высокие требования к комфорту и разнообразию развлечений, поэтому одним из лучших направлений станет Сочи, пояснили в компании.

«Билет на самолёт до Сочи этой зимой стоит от 4,5 тыс. рублей, номер в отеле — порядка 2 тыс. рублей в сутки», — рассказали специалисты.

С детьми постарше можно отправиться в более «дикий» тур в соседнюю Адыгею: сходить в поход на плато Лаго-Наки, подняться на гору Фишт, погулять по Кавказскому биосферному заповеднику и сфотографировать причудливо замёрзшие водопады Руфабго.

«Ближайший к Адыгее работающий аэропорт сейчас находится в Минеральных Водах, билет туда зимой обойдётся от 5 тыс. рублей, далее нужно ехать до Майкопа на автобусе или такси. Или можно прилететь в Сочи, а затем взять в аренду машину и поехать через Туапсе — это дольше, но маршрут более красивый. Отель в одном из горных посёлков обойдётся примерно в 4 тыс. рублей в сутки», — советуют эксперты.

Топовым направлением для пляжного отдыха в холодное время года много лет остаётся Таиланд: в страну едут и на долгие зимовки, и в отпуск на пару недель.

«Правда, стоит учитывать, что в разных частях страны и погода различается: в декабре хорошо на Пхукете и других курортах Андаманского побережья, а на Самуи и Пханган лучше ехать с января — до этого там ветрено. Авиабилет из Москвы на Пхукет этой зимой можно найти от 34 тыс. рублей (в одну сторону), на Самуи — от 47 тыс. рублей. Трёхзвёздочный отель в обеих локациях обойдётся в среднем в 4 тыс. рублей за ночь», — отметили эксперты.

Ещё один вариант, который можно рассмотреть для зимнего отдыха, это Мальдивы, рассказали специалисты.

«Высокий сезон на островах длится с ноября по апрель... Днём можно рассчитывать в среднем на +28 °C. Улететь на острова в этом сезоне можно за 35 тыс. рублей, а номер стоит от 10 тыс. рублей в сутки», — заключили в сервисе.

Ранее сообщалось, что россияне уже начали активно готовиться к новогодним каникулам.