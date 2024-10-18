Большинство российских туристов встретят Новый год в Москве и Питере

Средняя арендная ставка отелей в период новогодних праздников составила 6700 рублей за сутки, большинство россиян намерены отправиться отдыхать, в Москву, Санкт-Петербург или Сочи, кроме того, растет популярность Пскова, Ярославля и Пятигорска. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Кроме того, в топ-10 популярных направлений вошли Зеленоградск, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск и Шерегеш.

Вместе с тем 73% опрошенных отметят Новый год дома. В гости отправятся 13% респондентов, 6% проведут встретят праздник на даче, по 3% — в гостиницах и на городских площадка, 2% — в ресторанах.

Ранее сообщалось, что туристические поездки на новогодние праздники подорожают до 270%.