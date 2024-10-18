В СКФО откроют 540 новых трасс для горнолыжного спорта
Министр экономразвития России Максим Решетников рассказал о предстоящем открытии ещё 540 трасс для горнолыжного спорта в Северо-Кавказском федеральном округе.
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента России в СКФО.
По словам чиновника территория округа также пользуется популярностью для зимних туристических поездок наравне с Краснодарским краем, Санкт-Петербургом и Кемеровской областью.
Горнолыжный туризм является ключевым направлением зимнего отдыха в регионах Северного Кавказа.
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