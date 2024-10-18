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В СКФО откроют 540 новых трасс для горнолыжного спорта

Министр экономразвития России Максим Решетников рассказал о предстоящем открытии ещё 540 трасс для горнолыжного спорта в Северо-Кавказском федеральном округе.

В СКФО откроют 540 новых трасс для горнолыжного спорта
© globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента России в СКФО.

По словам чиновника территория округа также пользуется популярностью для зимних туристических поездок наравне с Краснодарским краем, Санкт-Петербургом и Кемеровской областью.

Горнолыжный туризм является ключевым направлением зимнего отдыха в регионах Северного Кавказа.

Ранее в Татарстане обсудили создание круглогодичного курорта «Казань Марина».

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Максим Решетников