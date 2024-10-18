На курорте «Архыз» появится шесть новых канаток к 2028 году

К зиме 2028 года на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии запланировано строительство шести новых канатных дорог.

«Они будут расположены по южному склону. Начало первой канатной дороги от Лунной поляны и далее в сторону поселка Дукка. Таким образом будут в концепции соединены четыре деревни курорта. Проектирование — в стадии завершения, в 2025 году планируем старт начала строительных и монтажных работ по созданию новой горнолыжной инфраструктуры. Сроки завершения, если не будет сбоев, — сезон 2027−2028 года», — сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».

Киранчук отметил, что в 2025 году курорт должен получить первую поставку канаток отечественного производства.

«У нас заключен контракт с компанией „Руслет“ на поставку канатных дорог. Ожидаем в 2025 году первой поставки и начала строительно-монтажных работ», — добавил он.

«Архыз» - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. С января по август 2024 года курорт посетили более 815 тысяч человек, до конца года он планирует принять свыше одного миллиона туристов.