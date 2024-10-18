В Кавказском заповеднике закрыли часть маршрутов до весны

Летний туристический сезон в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике завершен. Из-за снегопадов уже закрыты первые турмаршруты на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.

Летний турсезон в этом году в Кавказском заповеднике продлился на полторы недели дольше, чем в прошлом году, уточнили ТАСС в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

«Из-за продолжительных осадков и значительного снижения температуры в горах на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря образовался снежный покров. Учитывая сложность рельефов и неблагоприятные климатические условия, руководство Кавказского заповедника приняло решение о закрытии первых маршрутов, расположенных высоко в горах. С 17 октября, в соответствии с приказом, подписанным директором Кавказского заповедника, не допускается посещение туристами маршрутов № 12 «Урочище Имеретинка» и № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю», — сообщила пресс-служба заповедника.

Поход по этим маршрутам из-за неблагоприятных погодных условий может быть небезопасен для туристов, пояснили в пресс-службе. Стоянки на этих маршрутах уже законсервированы, разместиться на них невозможно. Остальные туристические маршруты сейчас также готовятся к закрытию: на всех стоянках уже завершается подготовка инфраструктуры, демонтаж временных конструкций.

«Администрация заповедника не рекомендует планировать поход по этим маршрутам в долгосрочной перспективе. Отправляясь в поход в это время года, нужно учитывать климатические особенности — в горных районах в ночное время температура стабильно опускается ниже нуля. О закрытии маршрутов Кавказский заповедник сообщит дополнительно», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также уточнили, что в межсезонье все желающие могут посетить рекреационные объекты заповедника и экскурсионные тропы. Круглый год для посетителей открыты маршруты Тисо-самшитовой рощи в Хосте, маршрут на кругозор Ефремова и места отдыха Купель в Красной Поляне, дендрологический парк «Южные культуры». Познакомиться с историей и биоразнообразием Кавказского заповедника в любое время можно в экоцентрах «Лаура» (Красная Поляна) и «Гузерипль» (Адыгея).