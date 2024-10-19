«Монастыринг»‎: новый вид отдыха для зумеров

В России вошел в моду новый вид отдыха для зумеров – "монастыринг". Молодые люди уезжают в святые места, чтобы пожить в тишине и подумать о смысле жизни, сообщает телеканал Москва 24.

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Маркетолог Максим Щербаков рассказал каналу, что "монастыринг" стал результатом политики российских властей на традиционные ценности и "на все русское".

"Путь в монастырь – это часть нашего национального кода", – добавил эксперт.

Между тем тренд на отдых в монастырях в основном популярен среди подростков и людей младше 30 лет. Они посещают службы, интересуются христианской литературой и проводят время наедине со своими мыслями. Распорядок дня у них довольно строгий: подъем с восходом солнца, регулярная молитва, а также работа по хозяйству. При этом еда и крыша над головой предоставляются бесплатно.

По мнению специалистов, подобная практика действительно способна успокоить, а также помочь сосредоточиться и разобраться в себе. Таким образом, людям удается справиться с выгоранием и депрессивными мыслями.

"Если тебя не воспринимают как отдельную личность где-то в других местах – в школе, дома, – то, возможно, в церкви батюшка тебя воспримет как личность со своими ценностями, со своим каким-то устоем, со своим характером", – поделилась с Московой 24 психолог Татьяна Бабайкина.

В свою очередь, священник в храме святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко отметил, что монастыри полезны не только для здоровых, но и для больных людей, "как врач существует для больных, а не для здоровых".

"Надо понимать и принимать, что в монастыре могут быть, находиться, проживать люди, которые лечатся. Лечатся духовно, лечатся телесно", – подчеркнул он.

Помимо молодежи, к "монастырингу" также обращаются и целыми семьями.

"Иногда семьями приезжают в такие паломничества либо живут неделями, а кто-то даже месяцами, при монастыре, потому что это позволяет укрепить и детско-родительские отношения, но также помогает человеку ответить на важные в своей жизни вопросы", – рассказала лидер общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.

Ранее в России также появился тренд на "избинг" – деревенский отдых в традиционных домах, стилизованных под избы XIX века. Такой формат предлагают в разных регионах – можно не только отдохнуть на природе, но и косить сено, колоть дрова и доить коров. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что такой вид отдыха не самый дешевый – стоимость одной ночи может начинаться от 20 тысяч рублей в сутки.