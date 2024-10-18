В ЯНАО разработали виртуальный этнический маршрут с VR-экскурсиями

Губкинский музей (Ямало-Ненецкий автономный округ) разработал виртуальный маршрут для жителей подшефного Волновахского района ДНР. Познакомиться с культурой лесных ненцев можно при помощи шлема виртуальной реальности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

Также виртуальный тур позволит увидеть общий вид стойбища и полностью проследить все этапы хозяйственной деятельности этой этнической группы.

Специалисты музея с помощью онлайн-конференций и с использованием VR-оборудования будут проводить экскурсии по стационарной экспозиции «Соседи. Лесные ненцы».

Это первый опыт взаимодействия музея с районом в ДНР, уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что пользователям портала и мобильного приложения «Узнай Москву» стал доступен новый экскурсионный маршрут по столичным набережным.