«Все меньше хочется посещать»: туристы отреагировали на турналог на Алтае

Республика Алтай с 1 января введет туристический налог. Если соседи из Барнаула уже давно имеют такой допдоход, будучи территорией, где в предыдущие годы тестировался курортный сбор, то Горно-Алтайск получил возможность пополнять казну таким способом только сейчас. За счет новых поступлений регион планирует получить 134,5 млн руб. уже в 2025 году.

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А дальше – больше. Размер платежа составит пресловутый 1% от стоимости проживания туристов в первый год. Со временем планируется увеличить его до 5%, что позволяет федеральный закон.

Вероятно, из-за этого отели Горно-Алтайска и всего региона в целом, популярного у туристов, повысят цены на свои услуги. Требовать налог станут только с объектов, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. Поэтому, если рост прайсов гостиниц окажется существенным, частники, сдающие жилье в домах и квартирах, очевидно, окажутся в более выгодных условиях по сравнению с легально работающими гостиницами.

«Развиваем внутренний туризм, называется. Все для своих граждан. С вводом этих налогов в каждом регионе все меньше хочется посещать данные регионы», – оценивают инициативу властей республики подписчики «Крыши ТурДома».

Ранее TourDom.ru писал, что Госдума решила доработать принятый в июле закон о туристическом налоге. Несмотря на это, все больше субъектов РФ собирается применить новую норму.