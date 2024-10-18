Базу отдыха на Куршской косе хотят превратить в отель

Базу отдыха «Балтика» на берегу залива в посёлке Лесное на Куршской косе планируют реконструировать под гостиницу. Людям предлагается поучаствовать в слушаниях. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации Зеленоградска.

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Согласно проекту, двухэтажное здание на Лесной, 6 снесут. На арендованном участке владелец возведёт новый пятиэтажный апарт-отель высотой 19,9 м с инфраструктурой для отдыха. Планируется обустроить 49 номеров.

Общественные слушания запланированы на понедельник, 21 октября. Они пройдут в здании администрации курорта, на ул. Крымская, 5а, в 14:00. К обсуждению предлагается проект реконструкции и материалы оценки воздействия на окружающую среду.