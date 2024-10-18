Чем в 2025 году порадует гостей светлогорский фестиваль «Море внутри»

На площадке у Музея изобразительных искусств Калининграда можно полюбоваться выставкой картин, созданных участниками фестиваля «Море внутри». В чём идея мероприятия и чем планируют радовать жителей и гостей области в следующем году, «Клопс» рассказали создательница проекта Серафима Москаева и арт-директор Юлия Сорочан.

«Такой движухи ещё не было»

Фестиваль современного искусства «Море внутри» проходит в Калининградской области уже пять лет. Как рассказала создательница проекта Серафима Москаева в эфире «Балтик Плюс», этот год стал самым масштабным: работы артистов из разных сфер можно было увидеть в «Янтарь-холле», на променаде и в Лиственничном парке Светлогорска. Всего праздник посетили около 20 тысяч человек.

По словам организаторов, для фестиваля пять лет — солидный возраст. «Море внутри» отмечает юбилей и продолжает развиваться, в том числе поэтому культурная жизнь региона в последние годы переживает настоящий взрыв.

«Такой движухи в Калининградской области ещё никогда не было. Сейчас активировалось абсолютно всё! Очень много молодёжных программ поддержки, государство активно помогает и грантами, и площадками», — считает Москаева.

Пока мероприятием в Светлогорске в основном интересуются туристы, тогда как художникам хотелось бы популяризировать его среди местных жителей, рассуждает создательница проекта:

«Мы хотим, чтобы местные про этот фестиваль знали, не пугались его и, может быть, даже стали нашими будущими партнёрами и участниками».

Большие планы требуют серьёзных человеческих ресурсов, поэтому у фестиваля появилась своя образовательная площадка. Там учатся молодые декораторы и художники, а также кураторы, которые вскоре и сами смогут устраивать выставки.

«Мы [на фестивале] закладываем фундаменты, которые в ближайшие 50 лет будут менять историю России», — уверена Юлия Сорочан.

Детская программа

Летний фестиваль закончился, но у команды «Море внутри» есть и планы на осень. С 30 октября по 16 ноября в Калининградском музее изобразительных искусств можно будет посетить кинопоказы, творческие мастер-классы и и поучаствовать в играх. Эти программы будут бесплатными для всех посетителей учреждения.

Значительная часть программы рассчитана на детей. Можно заранее связаться с организаторами и прийти в музей группой — как уверяет Москваева, художники с удовольствием пообщаются с ребятами.

«Музыка легче понимается, чем живопись. Скульптура тоже достаточно сложный язык, и к нему нужно приучать человека с детства. Поэтому наша миссия — это всё-таки немножко приобщить зрителей самого маленького возраста к чему-то высокому и прекрасному», — объяснила Москаева.

Планы на лето

В этом году главную тему фестиваля обозначили как «Путь к себе». В 2025-м художникам предложат поразмыслить о времени. Юлия Сорочан рассказала, что команда организаторов уже ищет кураторов для выставок и продумывает общую концепцию. В программу вновь включат арт-флешмоб, инсталляции, фотозону, театр, музыкальные и поэтические выступления, а также мастер-классы, связанные с разными формами искусства.

Главной площадкой фестиваля станут Солнечные часы на набережной Светлогорска. Предварительно, праздник пройдёт 16 и 17 августа.

Возле Музея изобразительных искусств выставили картины для тех, кто соскучился по красоте и созерцанию.