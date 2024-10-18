Алтайская семья совершила масштабное путешествие по Якутии

Виталий Самойлов, путешественник из Алтайского края, принял участие во всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Вместе с семьей он отправился в поселок Северный Усть-Янского района Якутии, где прошли его детские годы.

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Самойловым удалось преодолеть примерно 600 километров на байдарках за 25 дней, сплавляясь по реке Яне. Их путь начинался в Верхоянске и проходил через Батагай, Усть-Куйгу и старинное село Казачье. Виталий подчеркнул уникальность северной природы, изобилие ягод и грибов, а также историческую ценность посещенных мест, включая стоянку Бунге – Толля и остатки поселений древних людей.

Путешественник отметил, что такое долгое путешествие позволило ему осмыслить прожитые годы и показать детям места своего взросления в трудных условиях Севера.

Конкурс, основанный вице-премьером Юрием Трутневым, нацелен на развитие внутреннего туризма. Первый сезон стартовал в сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме. Участники должны создать короткий фильм о своем путешествии по Дальнему Востоку, а награды составят до 3 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Якутии потратят 40 миллионов рублей на восстановление ферм и закупку скота. Также в Якутии 300 женщин нашли работу благодаря проекту «Женщина села. Время действовать».