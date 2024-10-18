Рейсы ретропоезда «Чайковский экспресс» в 2025 году станут регулярными

Ретропоезд «Чайковский экспресс» (0+) продолжит поездки по Удмуртии в 2025 году. Об этом сообщает Министерство по туризму Удмуртии.

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В настоящий момент в регионе с 17 по 20 октября проводят тестовые рейсы состава. В первый день на тематическом поезде уже прокатились 120 человек.

В Удмуртии решили не завершать этот туристический маршрут, а сделать его регулярным в новом году. Следующие рейсы планируется пустить уже в феврале 2025 года.