Количество туристов в «Сапсанах» не сократилось

Запуск «Аэрофлотом» шаттлов между Москвой и Санкт-Петербургом не привел к уменьшению туристов, которые ранее выбирали скоростные поезда для перемещений между двумя столицами. РЖД отчитались о росте пассажиропотока в данном виде транспорта.

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С мая по сентябрь текущего года «Сапсаны» перевезли 2,3 млн человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя заполняемость поездов составляла около 97%. А в пиковые периоды была максимальной. Самым насыщенным по объему перевозки стал июнь. В целом практически каждый второй турист (45%), путешествуя по железной дороге, предпочитает скоростные составы поездам дальнего следования.

Самолеты нацперевозчика взяли на себя меньшее количество пассажиров, но они стартовали с 1 июня. Последний раз о цифрах «Аэрофлот» отчитывался в конце августа – тогда был перевезен миллионный пассажир.

«РЖД могут не напрягаться, у них есть существенный плюс, который ни один самолет не перебьет. Поезд едет из центра в центр города!» – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другие ставят в плюс еще и отсутствие необходимости проходить досмотры, соблюдать нормативы провоза багажа. Не нравятся и дополнительные затраты на такси:

«Проезд от и до аэропорта стоят как сами эти шаттлы».

Ранее TourDom.ru писал, что в «Аэрофлоте» задумались о клонировании программы «Шаттл» на Казань и Нижний, а дополнительные «Сапсаны» в августе рисковали уйти полупустыми.