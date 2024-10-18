Введение туристического налога в Екатеринбурге не скажется на турпотоке

Введение туристического налога в Екатеринбурге не скажется на объёме туристов. Такое мнение в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург озвучила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Конечно, будет волна негатива, мы это помним по опыту Санкт-Петербурга, где точно так же вводили налог. Конечно, туристы сначала бухтели, но поток не снизился. Недовольство будет, но на поток туристов это не повлияет», – рассказала Майя Ломидзе.

По ее словам, больше всего волнует всех участников рынка это то, что налог «не окрашен», то есть деньги не целевые, а значит потратить их муниципалитет может на любые нужды.

Как ранее писало ИА «Уральский меридиан», в мэрии рассчитывают, что введение нового налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет на несколько десятков миллионов рублей, что, безусловно, поспособствует значительному улучшению инфраструктуры города и повышению качества обслуживания туристов. Также мы писали, что телеведущая Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из-за возможного введения туристического налога.