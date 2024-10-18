Раскрыты пять самых посещаемых зимних направлений в России

Самым посещаемым зимним направлением в России стал Краснодарский край. Пять наиболее востребованных у туристов регионов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Зимой 2024 года на Краснодарский край пришлось 32 процента бронирований от общего числа, в основном туристы выбирают для отдыха Сочи и Анапу. По данным источника, семидневные туры в этот регион обойдутся путешественникам в 57-66 тысяч рублей на двоих без перелета.

На втором месте оказались Кавказские Минеральные воды (доля в продажах — 19 процентов). Отдохнуть там в зимнем сезоне 2024-2025 можно за 120-130 тысяч рублей за двоих (12 ночей без перелета).

В числе востребованных направлений также оказалось Подмосковье (10 процентов бронирований), там средний чек за туры на шесть дней достигает 65-90 тысяч рублей за двоих. Кроме того, зимой туристы активно посещают Москву (25-45 тысяч рублей за 4-5 дней) и Санкт-Петербург (24-38 тысяч), на них пришлось 8-9 процентов от общего числа бронирований.

Ранее стали известны самые популярные у иностранных туристов города России. Помимо обеих столиц, в перечень вошли Калининград, Сочи и Казань.