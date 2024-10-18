Турмаршрут из Архангельска на Соловки получил национальный статус

Статус "Национальный туристский маршрут" присвоен сегодня новому туру - он проходит из Архангельска на Соловки и называется "Сокровенный Север".

В Центре развития туризма и культуры Архангельской области "РГ" сообщили, что маршрут разработан правительством Поморья в сотрудничестве с туроператорами региона. Решение о присвоении ему высокого статуса принял экспертный совет при Министерстве экономического развития РФ.

- "Сокровенный Север: от Архангельска до Соловков" − это кольцевой маршрут продолжительностью пять дней и четыре ночи: два дня в Архангельске и три на Соловках, - рассказали в Центре развития туризма и культуры Архангельской области.

А также уточнили, что в организации тура задействованы пять музеев, четыре классифицированных гостиницы и точки питания, которые предлагают местную кухню. В 2025 году запланировано 15 гарантированных заездов по маршруту Архангельск - Соловки.

Отметим, что национальные туристские маршруты включены в национальный проект "Туризм и гостеприимство". Этот статус получают только наиболее востребованные и признанные на федеральном уровне туристические маршруты. В Архангельской области статус присваивается впервые.

Маршрут разработан в рамках празднования 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, а также по поручению зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко о необходимости регулирования турпотока на Соловки.