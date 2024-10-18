Минтранс РК: авиакомпании Казахстана не планируют вставать на маршруты по России
Министерство транспорта Казахстана не получало от российских коллег предложение по запуску каботажных перевозок. Об этом журналистам рассказали представители ведомства.
Накануне глава Минтранса РФ Роман Старовойт сообщил, что сейчас ведутся переговоры с дружественными странами по поводу расширения вариантов авиасообщения. В частности, планируется разрешить иностранным авиакомпаниям выполнять внутренние рейсы по России. В качестве примера министр привел Казахстан.
Тем не менее в Министерстве транспорта республики такие договоренности не подтверждают:
«На сегодняшний день официального запроса от российской стороны по вопросу каботажных перевозок не поступало».
Более того, в ведомстве отметили, что парк самолетов у казахстанских авиакомпаний действительно расширяется. Но вместе с этим и растет пассажиропоток: в год он увеличивается примерно на 15%. Так что стране в первую очередь нужно думать об интересах собственных пассажиров, а не о помощи соседям.
«Необходимо отметить, что политика отраслевого госоргана направлена на первоочередное покрытие возрастающей потребности отечественного внутреннего рынка авиаперевозок», – заключили в Минтрансе РК.
Стоит добавить, что многие российские эксперты также выступают против допуска иностранных авиакомпаний на внутренние маршруты РФ. Это может привести к вымыванию денег из экономики и вряд ли поспособствует улучшению финансового состояния отечественных перевозчиков.