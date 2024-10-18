Авиакомпании Казахстана не планируют вставать на маршруты по России

Министерство транспорта Казахстана не получало от российских коллег предложение по запуску каботажных перевозок. Об этом журналистам рассказали представители ведомства.

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Накануне глава Минтранса РФ Роман Старовойт сообщил, что сейчас ведутся переговоры с дружественными странами по поводу расширения вариантов авиасообщения. В частности, планируется разрешить иностранным авиакомпаниям выполнять внутренние рейсы по России. В качестве примера министр привел Казахстан.

Тем не менее в Министерстве транспорта республики такие договоренности не подтверждают:

«На сегодняшний день официального запроса от российской стороны по вопросу каботажных перевозок не поступало».

Более того, в ведомстве отметили, что парк самолетов у казахстанских авиакомпаний действительно расширяется. Но вместе с этим и растет пассажиропоток: в год он увеличивается примерно на 15%. Так что стране в первую очередь нужно думать об интересах собственных пассажиров, а не о помощи соседям.

«Необходимо отметить, что политика отраслевого госоргана направлена на первоочередное покрытие возрастающей потребности отечественного внутреннего рынка авиаперевозок», – заключили в Минтрансе РК.

Стоит добавить, что многие российские эксперты также выступают против допуска иностранных авиакомпаний на внутренние маршруты РФ. Это может привести к вымыванию денег из экономики и вряд ли поспособствует улучшению финансового состояния отечественных перевозчиков.