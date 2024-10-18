В Волгоградской области в 2024 отдохнули свыше 1,6 миллиона туристов

На территории региона за 9 месяцев туристический поток вырос почти на 20%.

Как сообщает региональная администрация, Волгоград регулярно попадает в перечень самых популярных направлений для путешествий. Как правило, гости интересуются патриотическим, событийным и экологическим туризмом.

Чаще всего туристы посещают мемориально-исторический комплекс «Героям Сталинградской битвы», музей-панораму «Сталинградская битва», «Бронекатер БК-31». Летом популярностью пользуются сплавы на байдарках, катание на сапах, серфинг по Волге. Растет популярность молодежного фестиваля #ТриЧетыре, Камышинского арбузного фестиваля, праздников «Дубовская лоза», «Ахтубинский помидор» и т. д.

В Волгоградской области не только поддерживают существующую инфраструктуру гостеприимства, но и создают новую – с опорой на региональные программы и нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Только за последние 2 года на реализацию различных проектов были выделены средства в 1 млрд рублей. Сейчас туристам предлагается 411 гостиниц и отелей, свыше 2 тыс. ресторанов и кафе, работают 50 туроператоров.

Напомним, глава региона Андрей Бочаров в ходе стратегической сессии по развитию туризма обозначил для отрасли целевые показатели. Планируется, что до 2034 года турпоток увеличится до 5 млн гостей в год. Мощным импульсом для этого станет создание на системе островов Голодный – Сарпинский историко-культурного туристического комплекса. Накануне губернатор вместе с Германом Грефом обсудили вопросы создания умного города с ориентировкой на международные стандарты зеленого проектирования.