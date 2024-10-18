Молодежный поход по следам древней стены состоялся в Дагестане

В пределах Дагестана, в районах Табасаранском и Дербентском, прошла экспедиция молодежи, посвященная историческому памятнику - крепостной стене «Даг-Бары». Организаторы сообщили об этом информационному агентству.

Спортивно-туристическое мероприятие получило поддержку от Федерального агентства по молодежным делам (Росмолодежь. Гранты), Министерства молодежи Республики Дагестан и АНО «Институт территориального развития «Каспиум».

В походе приняли участие представители молодежи из Табасаранского и Дербентского районов, а также студенты из университетов республики.

Участники похода пройдут обучение организации спортивно-туристических походов и полевых экспедиций, где важно научиться решать проблемы и преодолевать трудности. Проведение таких мероприятий в природной среде способствует развитию личностных качеств участников, отрывая их от городской суеты. Путешествуя по историческим местам, молодежь не только погружается в прошлое, но и осознает важность сохранения исторического наследия своего региона. Руководитель проекта "Легенды Даг-Бары" подчеркнула, что молодежные походы и экспедиции способствуют укреплению патриотических чувств у молодого поколения.