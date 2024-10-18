Промышленные туристы стали на 28% чаще посещать Челябинскую область

В регионе за первые 6 месяцев этого года прирост промышленных туристов составил 28%. Об этом на всероссийском селекторном совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области.

Текслер также отметил, что совместно с региональными предпринимателями на сегодняшний день большое внимание уделяется росту номерного фонда, развитию инфраструктуры и расширению точек притяжения. Он также добавил, что с начала 2024 года туристический поток по региону составил 1,3 млн человек.

«В целом выросло количество размещений в сравнении с прошлым годом и составило более 900 тыс. человек. Платных услуг в сфере туризма оказали почти на 20 млрд рублей. Мы лидеры в УрФО по средней длительности пребывания туристов», — рассказал губернатор.

УралПолитRu ранее сообщал, что с 2021 года спрос на поездки в Челябинск вырос на 26%. В этом году доля купленных билетов на поезд в город достигла 13%, на самолет — 6%.