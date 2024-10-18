75% номеров курорта «Архыз» забронированы на новогодние каникулы

На курорте «Архыз» на предстоящие новогодние каникулы забронированы 75% номеров. Сейчас на курорте работают 20 гостиничных объектов.

«На сегодняшний день уже 75% номерного фонда курорта забронировано на все новогодние праздники. В доступе всего 20 объектов размещения, количество мест — 2 642», — сообщил генеральный директор курорта Роман Киранчук на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».

По его словам, в ближайшее время на курорте планируется ввести в эксплуатацию около 1,7 тысячи мест размещения.

«Возможно, часть этих объектов откроется уже в новогодние праздники. Некоторые резиденты планируют в первом квартале 2025 года открываться», — добавил он.

Сообщалось, что к концу 2030 года количество мест размещения на курорте достигнет отметки в 12,8 тысячи койко-мест.

«Архыз» - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. С января по август 2024 года курорт посетили более 815 тысяч человек, до конца года он планирует принять свыше одного миллиона туристов.