Продажи туров по РФ на зимний сезон выросли на 6%

Туроператоры фиксируют рост бронирования туров по России на зимний сезон 2024-2025 года на 6% в сравнении с 2023 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По сводным данным ведущих туроператоров, продающих туры по России, количество туристов, бронирующих туры и отели в РФ на зимний сезон 2024/2025 гг. (заезды в период 15.10.2024 - 15.03.2025 гг.), выросло в среднем на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года", - говорится в сообщении на сайте АТОР.

Также туроператоры отмечают рост средней глубины бронирования туров на зимний сезон. Так, по данным компании Fun&Sun, в текущем году она составляет 83 дня, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 75 дней. Кроме того, в зимнем сезоне 2024-2025 гг. зафиксирован рост цен на проживание в отелях по России в среднем на 10-15% в сравнении с прошлым годом.

Среди наиболее популярных у внутренних туристов направлений в зимнем сезоне 2024-2025 гг. в АТОР выделили Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Москву и Санкт-Петербург. Там уточнили, что предпочтения туристов за последние годы значительно не изменились, однако при этом туроператоры фиксируют перераспределение спроса в Краснодарском крае. Так, продажи отелей и туров в Сочи остаются на стабильном уровне, при этом рост спроса на Анапу зимой, по данным разных компаний, составляет от 20 до 100%. Как пояснили в Coral Travel, это связано с тем, что в Анапе за последние годы появилось много современных объектов для отдыха в межсезонье.