В развитие курорта «Аджигардак» вложат около 60 миллиардов рублей

Вложения в развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта "Аджигардак" в Челябинской области для повышения уровня его туристической привлекательности составят около 60 млрд рублей до 2028 года. Всего 30 местных горнолыжных комплексов примут туристов в текущем зимнем сезоне, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на всероссийском селекторном совещании с регионами России об итогах летнего и о подготовке к зимнему туристическому сезону 2024-2025 годов, которое проводит министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

"У нас начинается работа по "Аджигардаку" - одному из крупнейших наших курортов. Объем инвестиций до 2028 года ожидается около 60 млрд рублей. Это большой, серьезный проект. <…> В целом в текущем зимнем сезоне туристов в регионе планируют принять на своих горнолыжных курортах 30 гостиничных комплексов", - сказал Текслер.

Он отметил, что в регионе действуют более 140 туристических троп и маршрутов общей протяженностью более 1,1 тыс. км. В частности, имеется уникальный маршрут через Уральские горы. Кроме того, текущей зимой в регионе будут функционировать ряд туристических комплексов с 52 трассами протяженностью порядка 57 км, большая часть из них уже начнут действовать во второй половине ноября.

Правительство Челябинской области договорилось с руководством проектной компании "Аджигардак" о развитии сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта "Аджигардак" для повышения уровня его туристической привлекательности. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2024 года. Текслер сообщал, что "Аджигардак" - давно известный горнолыжный курорт, но, к сожалению, долгое время это место не развивалось должным образом, теперь его планируется сделать одним из лучших курортов в стране.

По данным властей, "Аджигардак" - один из старейших горнолыжных курортов в России, его история насчитывает более 40 лет. Гора Аджигардак - историческое место, где зарождался и развивался горнолыжный спорт уральского региона. В составе курорта действуют 14 горнолыжных трасс, 7 подъемников, гостиничная инфраструктура.