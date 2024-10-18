В этом году около 700 туристов совершили пешие путешествия по Приамурью

В этом году около 700 туристов совершили пешие путешествия по природным местам Амурской области. Это те, кто по всем правилам и зарегистрировал свой маршрут в МЧС.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Амурской области, в МЧС отмечают, что с каждым годом количество регистрируемых туристских групп в регионе растет. На середину октября их было сформировано 70. Несмотря на осеннюю погоду, пешие путешествия по области продолжаются, однако сплавы уже закрыты – скоро реки будут покрываться льдом.

Местные власти напоминаю, что своими воспоминаниями от путешествий по Приамурью можно поделиться с жюри Всероссийского конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»: до 30 декабря там ждут 8-минутные видео-рассказы о путешествиях.

Для участия в конкурсе важно не использовать моторную технику, заранее зарегистрировать свой маршрут в МЧС, бережно относиться к окружающей среде.