Жители трех стран массово полюбили отдых в России

Летом 2024 года иностранные туристы побили рекорд по объему бронирований отелей в России за последние два года. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Островок», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По сравнению с летним сезоном 2023-го в этом году спрос на поездки по России у иностранцев вырос более чем в 1,5 раза и почти в три раза относительно 2022 года. А в сентябре рост стал двукратным по сравнению с прошлогодним.

Эксперты сервиса отметили значительное увеличение числа туристов из Азии. В 2024 году на них пришлось более 40 процентов от всех бронирований, сделанных иностранцами (в 2023-м показатель составлял только 10 процентов). Отмечается, что любовь к отдыху в России в основном проявили гости из Китая, Индии и Малайзии.

Также заметно вырос интерес жителей Ближнего Востока — их доля в бронировании составила 31 процент (в 2023 году — 28 процентов). Среди стран региона лидерами по турпотоку в Россию стали Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Из стран СНГ в Россию чаще всего приезжали путешественники из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Ранее выяснилось, что россияне стали реже бронировать туры за рубеж. Спрос на поездки за границу снизился из-за ослабления курса рубля к мировым валютам.