Большинство тургрупп не регистрируются в МЧС перед выходом на маршруты

Летом больше половины туристических групп не регистрировались в МЧС перед выходом на маршруты. Об этом рассказал Сергей Калугин, замначальника ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ, в ходе совещания с участием Минэкономразвития по подготовке к зимнему туристическому сезону.

«За лето поисково-спасательные работы, связанные с оказанием помощи туристическим группам и отдельным туристам, проводились 62 раза. Из них 25 раз помогали зарегистрированным тургруппам, 37 раз – незарегистрированным. Были спасены 129 человек, из них 85 не регистрировались на маршруте», – уточнил Сергей Калугин.

По его словам, чаще всего путешественников приходилось спасать в Северо-Западном федеральном округе. При этом МЧС активно вело информирование населения о необходимости регистрации туристов при организации походов.

В ответ глава Минэка Максим Решетников предложил бороться с такой тенденцией: