Туристический налог появится в Республике Алтай с 2025 года

В Республике Алтай планируют ввести туристический налог с 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"Данная мера вступает в силу с 1 января 2025 года. Налог будут платить организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей, притом лишь на объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения", – говорится в сообщении.

При этом на старте размер такого налога будет составлять 1%, не меньше 100 рублей. Однако постепенно его планируют увеличить до 5%. Решение о введении налога и льготах будут принимать муниципалитеты.

В правительстве региона отметили, что такие меры принесут бюджету минимум 134,2 миллиона рублей за год.

Ранее в Российском союзе туриндустрии предложили отменить нижнюю планку ставки туристического налога в 100 рублей, поскольку она предоставляет неравные условия для гостиниц различных категорий звездности. Так, РСТ предлагает убрать нижний порог "не менее 100 рублей", а оставить лишь верхний – не более 1%.

В июле Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Он будет отнесен к числу местных.