Составлен топ российских городов, интересных иностранным туристам

Иностранные туристы при поездках в Россию чаще всего выбирают к посещению Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Северный Кавказ, рассказал генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

© nsn

Ранее «Коммерсант» сообщил, что введение электронных виз и ослабление курса рубля способствовали увеличению спроса иностранцев на поездки в РФ вдвое год к году по итогам сентября 2024 года. Отмечается, что поток иностранных туристов может поддержать развитие гостиничного рынка. Согласно данным, зарубежные гости тратят на размещение в российских отелях почти на 20% больше россиян. Арутюнов перечислил страны, из которых туристы чаще всего ездят в Россию.

«Все больше и больше туристов из Ближнего Востока, они приезжают в Москву, Питер, многие в Казань едут, на Северный Кавказ. В эти города приезжают и другие иностранные туристы. На фоне того, что вокруг Израиля творится, поток также увеличился. В Европе сейчас к арабам разное отношение, а в России всегда, в принципе, ко всем иностранцам относятся хорошо, с уважением. Также привлекает Сочи, причем и в летнее, и в зимнее время. Жители Дубая прилетают в Сочи покататься на лыжах. Очень способствует развитию туризма электронная виза, упрощение визовых процедур привлекает иностранцев», – сказал Арутюнов.

Он отметил, что лидерами по посещению России, кроме туристов из стран Ближнего Востока, стали также туристы из Китая и Индии.

«Лидерами по посещению являются туристы из Китая и стран Ближнего Востока, довольно много приезжали из Ирана. Растет поток из Индии. При этом есть разные статистики – например, по пересечению границ. В таком случае считаются и казахи, и армяне, и азербайджанцы», – указал собеседник НСН.

Кроме того, Арутюнов рассказал о большой заполняемости гостиниц Москвы. По его словам, теперь в них трудно найти свободные места на ближайшие даты.