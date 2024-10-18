Турпоток по РФ в зимний сезон может составить 33 миллиона поездок

Число туристических поездок в зимнем сезоне по России (с ноября по март), вырастет на четыре миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 33 миллиона, допустил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Всероссийского совещания по подготовке к зимнему туристическому сезону.

© nsn.fm

Он отметил, что нагрузка на курорты будет расти и дальше, поэтому важно скоординировать действия транспортной отрасли, регионов, отельеров, а также надзорных и контрольных органов. Решетников подчеркнул необходимость создания условий, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха и уехали в позитивном настроении.

Решетников добавил, что большая нагрузка ожидается также на транспортный сектор.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что турпоток по России с мая по август составил 35 миллионов поездок, что на 11% больше, чем за такой же период годом ранее. По его словам, самые популярные направления – это Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».