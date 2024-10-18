Билеты к зимним курортам постараются сделать доступнее

Министр экономического развития России Максим Решетников призвал обеспечить доступность билетов к ключевым туристическим точкам в зимний период.

«Просим Минтранс с перевозчиками... обеспечить необходимое количество и доступность билетов к ключевым точкам притяжения страны, приоритизировать туристические направления», — цитирует его ТАСС.

Решетников также рекомендовал продолжить использовать зимой мультимодальные перевозки, когда турист добирается до курорта по единому билету.

По его словам, специальный правительственный штаб будет мониторить стоимость пассажироперевозок зимой.

Ранее директор туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина рассказала о бюджетных направлениях для отдыха на новогодних каникулах для жителей Перми.