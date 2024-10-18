В Крыму ожидают роста турпотока на 20% в 2025 году

Власти Республики Крым ожидают, что в 2025 году туристический поток в регион вырастет примерно на 20%, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура министерства "В Крым за здоровьем".

"По той динамике, которую мы видим, плюс 20% к уровню этого года", - сказал Ганзий, отвечая на вопрос журналиста о росте турпотока на 2025 год.

Он отметил, что за первые девять месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым превысил 5,2 млн человек, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. К концу 2024 года власти ожидают порядка 6,5 млн туристов.

Ранее в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов заявлял, что курорты Крыма за 10 лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Причиной послужили некоторые логистические ограничения, в частности, закрытое авиасообщение с Крымским полуостровом.