Туман на Алтае сковал работу аэропорта Барнаула

Густой туман 18 октября внес серьезные коррективы в работу аэропорта Барнаула. Из-за ограниченной видимости на взлетно-посадочной полосе был приостановлен прием воздушных судов. Первый борт здесь ждали после 5 утра. Но погодные условия не позволили это сделать.

На текущий момент задержаны восемь рейсов из Москвы, Екатеринбурга, Казани. Задержки достигают 10 часов. Часть бортов были перенаправлены в Новосибирск, где ждут улучшения погоды в Толмачево. Другие находятся в аэропортах вылета.

Это повлияло и на отправку обратных рейсов. Восемь из них задержаны. А один – утренний «Аэрофлота» в Москву – отменен. В Барнауле вынужденно задержались почти 1000 туристов. Терминал аэропорта оказался переполнен.

После обеда туман рассеялся, в ближайшее время задержанные рейсы должны начать выполняться. Сначала на прилет, затем пассажиров отправят из Барнаула в их пункты назначения.

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Екатеринбурга наблюдаются задержки рейсов из-за снегопада.