Эксперт усомнилась в целевом использовании туристического налога

Введение туристического налога вызывает вопросы о прозрачности его использования. Таким мнением поделилась в телеинтервью исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Сейчас поменялся статус этого сбора. Это больше не сбор – это налог, который просто поступает в общую казну. Он, что называется, неокрашенный. И поэтому, на мой взгляд, большей проблемой здесь является не само его взимание, и даже не его размер, а то, на что он пойдет», – отметила глава туроператоров России.

По ее словам, возникает вопрос, а увидят ли туристы, на что именно пошли собранные таким образом деньги.

По мнению Ломидзе, деньги могли бы направить на установку указателей, а также на продвижение столицы Урала, сообщает ОТВ.

Эксперт также отметила, что введение турналога хоть и вызовет недовольство, но не скажется на потоке туристов. В пример она привела Санкт-Петербург.

«Помним по опыту, потому что точно так же вводил налог Санкт-Петербург. Конечно, сначала туристы бухтели, но поток не снизился. Недовольство будет, но на поток, на объем туристов это не повлияет», – уточнила Майя Ломидзе.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал введение туристического налога с 2025 года. По его словам, собранные деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Блогер Ксения Собчак предложила потратить деньги на зимнюю уборку города, которая, по ее словам, недостаточна.