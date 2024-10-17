Эксперт: пакетные туры стали одним из приоритетных направлений туротрасли

Развитие организованного туризма в России стало одним из приоритетных направлений туротрасли в последнее время. К концу года доля организованных туристов на внутренних рейсах страны вырастет в 2 раза. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова, сообщает издание «Вести Московского региона».

Она объяснила, что пакетные туры не любит использовать молодежь. Однако для семей с детьми это наиболее предпочитаемый вариант отдыха.

«Прежде всего надо отметить, что у нас очень популярен семейный отдых с детьми. Это первая категория организованных туристов. Этот сегмент всегда оставался в организованном туризме», – отметила эксперт.

Она также выразила надежду, что в дальнейшем организованный туризм внутри России будет развиваться. Однако сейчас в стране тяжело с логистикой, хотя есть пакетные предложения, пользующиеся успехом. Среди них – туры на Байкал и на юг России, например, в Краснодарский край.