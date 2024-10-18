Ямал примет туристический форум «Больше, чем путешествие»

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2025 году пройдёт всероссийский туристический форум «Больше, чем путешествие».

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Ожидается, что на мероприятие в Салехарде приедут 600 участников.

В их числе представители туристической отрасли, региональных органов исполнительной власти, Росмолодёжи, члены сообщества «Проводники смыслов», а также блогеры и активисты, передаёт «Ямал 1».

Организует форум образовательный центр по молодёжному туризму ЯНАО.

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