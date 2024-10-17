Гостиничные бренды Accor останутся в России

Ограничение программы лояльности гостиничной группы Accor в России – временное. Оно связано с техническими сложностями при переходе компании на российский домен, пояснили редакции TourDom.ru в одном из отелей бренда Novotel, входящего в семейство Accor. Эту информацию подтвердили в гостинице марки Ibis. В самом представительстве компании на запрос редакции пока не ответили.

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«Уведомление о возможном ограничении действия программы Accor Live Limitless (ALL) поступило нам на прошлой неделе. А 15 октября произошло отключение системы бронирования TARS», – пояснила директор по продажам Курорта Красная Поляна Анастасия Молочкова.

С этого дня участники ALL в РФ не имеют возможности копить и расходовать баллы при заказе отечественных гостиниц. При этом другие привилегии по карте лояльности у них по-прежнему действуют – ранний заезд, поздний выезд, повышение категории номера и прочие, в зависимости от статуса гостя в программе.

Заказать проживание в отелях группы уже можно на новом сайте – accor.ru, корреспондент убедился, что в системе бронирования 17 октября появились гостиницы более чем в 20 российских городах.

Один из собеседников TourDom.ru уверен, что через какое-то время ALL заработает для российских туристов в полном объеме.

«Как только закончится адаптация программы под новый сайт, станет возможным начисление и списание баллов».

Однако когда это произойдет, сказать затруднился. Официальной информации на этот счет от представительства Accor в РФ отелям пока не поступало.

В нескольких гостиницах, с которыми связалась редакция, сообщили, что не планируют ребрендинг.

«Для нас меняется только то, что бронирования будут идти через другой сайт. Еще одно новшество – в дальнейшем российские гости смогут оплачивать проживание картой “Мир“».

В то же время специалисты считают, что для некоторых гостиниц возможен и другой сценарий: они могут отказаться от использования международного имени. Тем более если программа лояльности так и останется «урезанной».

«Многие отели были поставлены перед фактом ее отмены. Подобный подход вынуждает собственников подумать о том, нужен ли им договор с зарубежной гостиничной сетью», – отметил председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Развитие событий будет зависеть от позиций конкретного отельера и самого бренда.

В случае если ALL в России отменят полностью, в нашей стране останется фактически одна масштабная программа лояльности крупного международного гостиничного бренда – Hilton Honors. В РФ работает около 20 отелей этой сети. Впрочем, как только зарубежные бренды начали уходить с российского рынка, отечественные объекты размещения создали собственные бонусные проекты. Один из них работает в Красной Поляне.