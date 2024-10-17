Эксперт рассказал, где россиянам отдохнуть осенью

Доля организованных туров внутри страны за этот год вырастет вдвое, а всего в такие поездки отправятся 10 миллионов человек.

Об этом телеканалу «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, многие едут к Чёрному морю, поскольку там ещё не закончился бархатный сезон. Традиционной популярностью пользуются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань, Северный Кавказ, Урал и Сибирь.

До середины ноября, пока сохраняется навигация, пользуются популярностью речные круизы, а круглогодично — железнодорожные и автобусные, например, по Золотому кольцу.