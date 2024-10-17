Маршрут на выходные — Можайск: что посмотреть, где жить и где есть

Подземный кремль, рукотворное море и волшебная гора. Можайск — это не только город воинской славы, рядом с которым находится легендарное Бородинское поле. Всего 110 км от Москвы — и вы попадаете в круговорот истории. Идеальный план на выходные!

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Что посмотреть

Можайский кремль

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От заложенного в XII веке кремля сохранились лишь небольшие участки, часть из которых можно найти под землей. Копать не придется. На территории бывшей крепости возвышается Ново-Никольский собор XIX века. В его подземных помещениях можно увидеть, что построен он именно на фрагментах стен кремля. Однако псевдоготическая архитектура храма поражает куда больше. По легенде, восхитил собор и Наполеона, который пожалел, что не может прихватить потрясающее здание с собой. Пришлось его просто разграбить.

Можайское море

Местные жители гордятся, что у них есть собственное море, да еще и рукотворное. На самом деле это водохранилище длиной 47 км, созданное в 1960-х для улучшения водоснабжения Москвы. Вокруг — сосновый лес, берега — песчаные. Летом сюда приезжают не только погулять, но и позагорать на пляжах. Зимой — чтобы, опять же, подышать свежим воздухом, покататься на санках и лыжах.

Лужецкий Ферапонтов монастырь

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Название монастырю дали окружающие его пойменные луга. А основал обитель в начале XV века ученик Сергия Радонежского Ферапонт Белозерский. Он же, по преданию, выкопал недалеко святой источник. В 1812-м монастырь был осквернен наполеоновскими войсками: в одном из храмов разместилась казарма, в другом — столярная мастерская. В советское время обитель была закрыта, превратившись в фурнитурную фабрику и цех завода медоборудования.

Замри-гора

Живописное место, окутанное легендами, при виде которого в старину проходившие мимо путники замирали от восторга. Говорят, в день Ивана Купалы здесь собирались скоморохи и волхвы, которые проводили обряды. Гора якобы вдруг вырастала, а потом опадала. В наше время некоторые исследователи утверждают, что гора каждый год увеличивается на 1-8 мм.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

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Легендарное Бородинское поле, которое воспел в своих стихах Михаил Лермонтов и историю которого все подробно изучают в школе. Здесь проходили самые знаковые сражения двух войн — с наполеоновской армией в 1812 году и с немецкими войсками в 1941 году. На заповедник стоит отвести целый день — на территории около 200 объектов. Среди них Спасо-Бородинский монастырь, который основала вдова генерала Александра Тучкова Маргарита, когда ее муж пал в Бородинском сражении, а единственный сын спустя годы умер от скарлатины.

Музейный комплекс «Зоя»

Интерактивная экспозиция посвящена подвигу Зои Космодемьянской. В главном здании комплекса воссоздана захваченная немцами заснеженная деревня Петрищево, где партизанка попала в плен и была казнена после пыток. В одном из залов можно записать рассказ про своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и внести его имя в базу «Бессмертного полка».

Двухэтажный дом с мезонином и широкими окнами художник Сергей Герасимов построил на территории имения своего отца. Парадный вход обращен на Москву-реку, что несвойственно провинциальной усадебной архитектуре. На втором этаже живописец разместил мастерскую, на первом располагались жилые комнаты. В основе экспозиции — мебель в стиле модерн, личные вещи Герасимова, его картины и работы его учеников. Зайти сюда определенно стоит, чтобы погрузиться в атмосферу старой русской усадьбы.

Где поесть

«Бари галуст»

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«Добро пожаловать» — переводится с армянского название ресторана. Меню, правда, включает блюда разных стран: есть здесь и хачапури с хинкали, и цезарь с оливье, и том-ям с борщом. Отдельное внимание уделено стейкам, приготовленным на хоспере.

«Вокруг света»

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Путешествие по миру начинается. Япония — это роллы, Вьетнам — фо бо, Таиланд — том-ям, шницель — Австрия, колбаски — Германия. Но, кажется, больше всего здесь любят вок, который представлен в нескольких вариантах. А если вам надоела итальянская классическая пицца, можно попробовать прямоугольную пинцу — начинки разные.

«Генацвале»

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Еще одна история на тему кавказского гостеприимства — теперь речь про Грузию. В кафе гостей встречают супом чанахи, оджахури из телятины и «языкастым цыпленком» (что бы это ни значило). Хачапури, как и полагается, присутствует в нескольких видах, среди которых по-мегрельски, по-аджарски, по-имеритински.

Где остановиться

Zefirka Camp

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Философия глэмпинга — это возвращение в детство через digital detox. В минималистично, но стильно оформленных барнхаусах нет wi-fi, зато есть все условия для того, чтобы больше времени проводить на природе с близкими. Гости могут пройти квесты, отправиться в поход, поиграть в настольные игры, отдохнуть вечером у костра.

«Хоббитлэнд»

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Цветунья, Том Громадина, Боб Веткинс, Кассия Травникс — а в чьем домике хотели бы пожить вы? Экоотель по мотивам сказочной вселенной Средиземья, созданной Дж. Р.Р. Толкиеном, находится в густом лесу. В «норах хоббитов» круглые окна и двери, дровяная печь с мини-камином, деревянная мебель.

«Деревня by Flacon»

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Юрты, типи, А-фреймы, контейнеры, модульные домики — на территории креативного загородного пространства царит архитектурное разнообразие. Также есть карго-модуль с баней, горячие купели-чаны в лесу, коворкинг и «завалинка» — костровая зона, где можно пообщаться с соседями по деревне.