Рассмотрена возможность создания курорта в Лаишевском районе Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор "Туризм.РФ" Сергей Суханов обсудили создание курорта в Лаишевском районе республики, который сможет принимать до 620 тысяч туристов ежегодно.

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В ходе совещания они рассмотрели реализацию инвестиционного проекта по строительству круглогодичного курорта "Казань марина" и также обсудили вопросы подготовки необходимой проектной документации, включая предстоящие задачи по созданию обеспечивающей инфраструктуры и самого комплекса.

Они отметили, что в регионе наблюдается устойчивый рост турпотока — только за первые восемь месяцев 2024 года Казань посетили более 3 млн туристов, что уже превышает показатели прошлого года.

Комплексный проект "Казань марина" станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. На площади 72,8 гектара планируется возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами различных категорий с номерным фондом 1 250 номеров. Курорт станет одним из центров межрегионального туристического маршрута "Великий Волжский путь", — подчеркивается в сообщении пресс-службы раиса. — Значительный эффект получит экономика региона — будет создано порядка 1 900 новых рабочих мест.

Проектно-изыскательские работы планируется начать уже в этом году.