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В Ленобласти прогнозируют ежегодный рост турпотока в регион на 5-10%

Ежегодный рост туристического потока в Ленинградскую область ожидается на уровне 5-10%. Как сообщила пресс-служба областного правительства, этот прогноз огласил заместитель председателя правительства региона Владимир Цой после присвоения туристическому маршруту "Энергия Ладоги" статуса национального.

В Ленобласти прогнозируют ежегодный рост турпотока в регион на 5-10%
© РИА Новости
"Новый национальный маршрут, который является частью проекта "Серебряное ожерелье России", будет способствовать увеличению количества туристов, развитию предпринимательства и улучшению качества обслуживания. Мы рассчитываем, что туристический поток в наш регион будет увеличиваться от 5% до 10% ежегодно", - привела пресс-служба слова Цоя.

В пресс-службе уточнили, что на заседании экспертного совета при Минэкономразвития "Энергия Ладоги" получила статус 4-го национального туристического маршрута Ленинградской области.

Маршрут проходит вокруг Ладожского озера через Старую Ладогу и Лодейное Поле, захватывает часть Карелии и ведет в Приозерск.

"Путешественники получат качественное проживание, аутентичную кухню с вепскими калитками и ладожской рыбой, но главное - возможность прикоснуться к истокам российской государственности, посетив древние крепости и монастыри, которые хранят духовность и традиции русского народа", - отметили в пресс-службе.

По данным комитета по культуре и туризму Ленинградской области, в 2023 году количество туристов в регионе составило порядка 6,5 млн, а за первое полугодие 2024 года, с января по июнь, Ленинградскую область посетили более 5,2 млн человек.

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Владимир Цой
Минэкономразвития