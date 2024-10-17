В Ленобласти прогнозируют ежегодный рост турпотока в регион на 5-10%

Ежегодный рост туристического потока в Ленинградскую область ожидается на уровне 5-10%. Как сообщила пресс-служба областного правительства, этот прогноз огласил заместитель председателя правительства региона Владимир Цой после присвоения туристическому маршруту "Энергия Ладоги" статуса национального.

"Новый национальный маршрут, который является частью проекта "Серебряное ожерелье России", будет способствовать увеличению количества туристов, развитию предпринимательства и улучшению качества обслуживания. Мы рассчитываем, что туристический поток в наш регион будет увеличиваться от 5% до 10% ежегодно", - привела пресс-служба слова Цоя.

В пресс-службе уточнили, что на заседании экспертного совета при Минэкономразвития "Энергия Ладоги" получила статус 4-го национального туристического маршрута Ленинградской области.

Маршрут проходит вокруг Ладожского озера через Старую Ладогу и Лодейное Поле, захватывает часть Карелии и ведет в Приозерск.

"Путешественники получат качественное проживание, аутентичную кухню с вепскими калитками и ладожской рыбой, но главное - возможность прикоснуться к истокам российской государственности, посетив древние крепости и монастыри, которые хранят духовность и традиции русского народа", - отметили в пресс-службе.

По данным комитета по культуре и туризму Ленинградской области, в 2023 году количество туристов в регионе составило порядка 6,5 млн, а за первое полугодие 2024 года, с января по июнь, Ленинградскую область посетили более 5,2 млн человек.