В бархатный сезон туристы стали чаще путешествовать на Дальний Восток

Тёплая осень-2024 продлила бархатный сезон и открыла новые направления для путешествий. Так, в сентябре существенно вырос интерес граждан России к Дальнему Востоку. Туристический поток в эти регионы увеличился на четверть, при этом число путешественников, выбирающих южные направления, стало больше только на 17 %. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и корпорации Туризм.РФ.

Аномально тёплый сентябрь подарил россиянам дополнительный месяц тепла. Туристы не упустили возможность подольше погреться на солнце, а также исследовать необычные маршруты. Среди которых особой популярностью пользовались дальневосточные.

В сентябре заметно возрос интерес внутренних туристов к этому региону. Популярность Дальнего Востока увеличилась на 25 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Чаще всего путешественники выбирали Приморский край - он принял почти четверть (23 %) отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре в городе прошёл Восточный экономический форум. Значительное число россиян также посещало Забайкальский край (15 %) и Амурскую область (14 %), в том числе с рабочими целями.

При этом Забайкальский край стал ещё и самым динамично растущим регионом год к году — путешественники приезжали сюда на 33 % чаще. Следом идут Республика Бурятия, Приморский и Камчатский край — в каждый из этих регионов турпоток увеличился примерно на треть.

Жители Самарской области тоже стали активнее ездить на Дальний Восток. Число визитеров из региона год к году увеличилось на 32 %, а объем использованных интернет-данных вырос на 60 %. Самые популярные направления у волжан — Хабаровск, Владивосток и Улан-Удэ.

Стала выше популярность и южных регионов России. Но прирост более скромный, чем у Дальнего Востока. В сентябре 2024 года количество путешественников здесь увеличилось на 17 %. В списке предпочтений — курорты Краснодарского края (42 % отдыхающих на юге в сентябре выбрали именно его) с центром притяжения в Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан. Самарские туристы выбирались к теплу на 21 % активнее, чем годом ранее. Любимые направления жителей 63-го региона — Сочи, Краснодар и Горячий Ключ.

Наиболее высокие темпы роста турпотока на юге демонстрирует Крым — за год число поездок на полуостров увеличилось на 43 %. В Адыгее число гостей выросло на 23 %, в Ростовской области — на 20 %, в Краснодарском крае — на 18 %.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным корпорации Туризм.РФ, наиболее активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.