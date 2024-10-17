В Домбае до конца года установят гигантского зубра

В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии установят кавказского зубра высотой 2,5 метра. Арт-объект будет открыт до конца года и станет новой достопримечательностью курорта.

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«В рамках проекта по обустройству туристического центра Домбая до конца этого года установим арт-объект в виде зубра, символа нашего знаменитого курорта, а также более 20 информационных щитов и навигационных указателей, новые санитарные точки и контейнерную площадку ТБО», — сообщил ТАСС представитель регионального министерства туризма и курортов.

Инсталляция высотой 2,5 метра и длиной 3 метра украсит набережную реки Аманауз.

«Появится новая фотозона и достопримечательность. Арт-объект с подсветкой изготовлен из листового металла в технике «Мозаика», — отметил представитель министерства.

Название поселка Домбай с карачаево-балкарского языка переводится как «зубр». Это один из старейших и популярных горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Курорт входит в число самых популярных мест отдыха в Карачаево-Черкесии. За 9 месяцев 2024 года Домбай посетили 859 тыс. туристов.