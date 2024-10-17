В Гостевом комплексе «Нарым» под Красноярском заметили медведей

Гостевой комплекс «Нарым», расположенный на «Красноярских Столбах», временно закрыт для туристов из-за активности медведей. Также остается в силе запрет на посещение центральной части рекреационной зоны в ночное время. Эта информация была предоставлена нацпарком.

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В официальном Telegram-канале «Красноярских Столбов» были размещены фото следов медведя и перевернутого контейнера с мусором. Жителей Красноярска предупредили, что мусорные баки на 2-й Поперечной, Перевале и Нарыме будут временно убраны. Выбросить отходы можно будет только на кордоне Лалетино, а туристов просят уносить мусор в город.

Информации о том, когда «Нарым» вновь откроется для посещения, пока нет.

Напоминаем о мерах предосторожности в нацпарке:

передвигаться исключительно по санкционированным маршрутам;

не оставлять пищевые отходы на территории;

в случае встречи с хищником не приближаться и не фотографировать;

незамедлительно информировать охрану нацпарка по номеру 8 (391) 261-16-95 о встрече с медведем или о его следах.

Ранее мы писали, что специалисты требуют пересмотреть подход к уборке снега в Красноярске. Также экологическая ситуация в Красноярске стремительно ухудшается.