Как добраться и что взять с собой на экскурсию в кинопарк «Москино»

На территории кинопарка расположено 18 натурных площадок и четыре павильона, которые позволяют перенестись в различные эпохи. Там же работает современный кинотеатр, где регулярно проходят показы фильмов.

Кинопарк «Москино» — новая точка на туристической карте Москвы. Здесь можно побывать на настоящих съемочных площадках с декорациями, принять участие в мастер-классах и посетить кинопоказы. Каждые выходные для гостей организуют насыщенную развлекательную программу и экскурсии, которые также проходят и в выходные.

Несмотря на растущую популярность, многие жители и гости города еще не были в этом месте. О путешествии в мир кинематографа можно узнать в сервисе Russpass.

На чем доехать

Кинопарк «Москино» находится в 27 километрах от Московской кольцевой автодороги. Добраться до площадки можно на собственном или общественном транспорте, одном из четырех экспресс-маршрутов Е142, Е143, Е144 и Е148 от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая». Время в пути — около 35 минут. На территории есть парковка, ресторан, фуд-корт и кинотеатр «Москино Кинопарк».

Правила посещения

Их несколько, и они простые: соблюдать чистоту, оставлять больших питомцев дома (вход возможен только с собаками не выше 35 сантиметров), не использовать огнеопасные предметы, не курить и не распивать спиртные напитки, не наносить ущерб инфраструктуре. По территории нельзя ездить на автомобиле, велосипеде, самокате или роликовых коньках — все средства передвижения гости оставляют на парковке. При желании можно отправиться в путешествие на специальном транспорте в рамках экскурсионных программ, опция доступна только по будням.

Выбрать и забронировать экскурсию

Гиды подробно рассказывают об истории создания знаменитых фильмов и декораций к ним, знакомят с биографиями известных актеров и актрис, проводят гостей по площадкам, воссоздающим атмосферу разных эпох.

Для детей от 10 лет проводится экскурсия-квест «Стоп! Снято!» — детективная игра, участники которой должны вычислить и найти преступника, выяснить, как перемещаться по разным мирам с помощью хромакея. Юным разведчикам понадобится 2,5 часа на выполнение задания.

Для посетителей старше 18 лет подойдет обзорная программа с демонстрационным мастер-классом по гриму «Мир кино». В ходе этой экскурсии участники узнают о главных инструментах на съемочной площадке. Продолжительность маршрута составит 2,5 часа.

О профессиях режиссера, оператора-постановщика, продюсера, скрипт-супервайзера и бутафора школьники узнают на экскурсии «Камера! Мотор!». К участию приглашаются дети в возрасте от 10 лет. Продолжительность экскурсии — 2,5 часа.

Универсальный маршрут «Киноэкспедиция» подходит как для взрослых, так и для детей от 10 лет. Зрители попадут на натурные площадки и увидят настоящий самолет Ту-154, улицы Берлина, Москву 1940-х и многое другое. Прогулка длится 1,5 часа. В выходной день гости приобретают билеты на экскурсию на территории кинопарка. Оплата производится по QR-коду, оплата наличными не предусмотрена. В будни записаться на экскурсии можно с помощью киноплатформы «Москино» или сервиса Russpass.

Подумать об одежде

Участникам экскурсий рекомендуют выбрать для прогулки удобную одежду и обувь и подготовиться к капризам погоды: взять зонт на случай дождя или солнцезащитные очки в ясный день.

Иметь наготове камеру

На экскурсии гостям кинопарка предложат сфотографироваться с хлопушкой или в режиссерском кресле либо на фоне необычных декораций, переносящих в другую эпоху. В конце маршрута гид разбивает специальную гипсовую тарелку, осколки которой гости смогут забрать с собой в качестве сувенира.

Кроме того, слева от входа в кинопарк есть небольшая роща, где расположено три живописные беседки. Там можно устроить любительскую романтическую фотосессию или отдохнуть.

Быть аккуратными

Участники экскурсий «Камера! Мотор!» и «Киноэкспедиция» посещают центр реквизита и костюма «Жар-птица», где хранятся съемочные костюмы и реквизит — от советских телефонов до хрустальных сервизов. Многие из этих экспонатов можно потрогать, но не рекомендуется заходить в помещения с рюкзаками и другими громоздкими предметами.

Отдохнуть после прогулки

В образовательном центре кинопарка есть ресторан, где можно пообедать и отдохнуть после экскурсии или мероприятий, а также фуд-корт.

Там же работает современный кинотеатр сети «Москино», где регулярно проходят показы фильмов, в том числе мультипликационных.

Следить за афишей

В кинопарке периодически организуют фестивали, исторические реконструкции и квесты. Этим летом его впервые сделали одной из площадок исторического фестиваля «Времена и эпохи». На День города здесь состоялось масштабное открытие с шоу, кастингами, иммерсивными развлечениями. В дальнейшем кинопарк будет принимать участие в городских событиях еще более активно. За ними в том числе можно следить на сайте сервиса Russpass.

Узнать больше о Москве в кино

Столицу называют одной большой киноплощадкой: сложно найти район, в котором никогда не велось никаких съемок. Чтобы узнать больше об этой стороне жизни города, можно пройти маршрутом «Москва из кино», и увидеть места, где снимались легендарные картины. Частью этого маршрута стал и кинопарк «Москино».

Кинопарк торжественно открыли 7 сентября. На данный момент в нем построено 18 натурных площадок и четыре павильона, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

Кинопарк входит в состав московского кинокластера, объединившего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивают в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера также входит Киностудия имени М. Горького (площадки на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Актуальное расписание мероприятий кинопарка можно найти на платформе «Москино». В будни в кинопарк можно попасть в экскурсионных группах. Узнать больше о площадке и купить билет на экскурсию можно также на сайте туристического сервиса Russpass.