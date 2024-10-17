На сочинском горнолыжном курорте выпал первый снег

На сочинском горнолыжном курорте выпал первый в этом сезоне снег
На Курорте Красная Поляна на отметках выше 2200 метров, а также в уникальной горноклиматической зоне Цирк-2 выпал первый в этом сезоне снег. Температура воздуха ночью здесь уже опускается до минус одного градуса, днем столбик термометра не поднимается выше отметки плюс три градуса.
Снежный покров пока недостаточно плотный, чтобы открыть горнолыжный сезон. Однако, по прогнозам специалистов лавинной службы курорта, до конца этой недели еще ожидаются осадки. А температура понизится до отрицательных значений вплоть до отметки 1500 метров над уровнем моря.
Также специалисты дают уже первые прогнозы на открытие горнолыжного сезона: в этом году его старт можно планировать на первую декаду декабря. Сейчас на курорте завершена основная фаза подготовки к зимнему горнолыжному сезону 2024/2025. Все системы, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс, принудительный спуск лавин, уже полностью готовы к первому обильному снегопаду в горах. Весь цикл разбит на несколько этапов, срок окончания финального - первое декабря.
Напомним, что в прошлом году на курорте первый снег выпал девятого октября. А уже во второй половине ноября начались устойчивые снегопады в горах, что позволило открыть сезон катания на лыжах и сноуборде первого декабря.