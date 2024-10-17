На сочинском горнолыжном курорте выпал первый снег

На Курорте Красная Поляна на отметках выше 2200 метров, а также в уникальной горноклиматической зоне Цирк-2 выпал первый в этом сезоне снег. Температура воздуха ночью здесь уже опускается до минус одного градуса, днем столбик термометра не поднимается выше отметки плюс три градуса.

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Снежный покров пока недостаточно плотный, чтобы открыть горнолыжный сезон. Однако, по прогнозам специалистов лавинной службы курорта, до конца этой недели еще ожидаются осадки. А температура понизится до отрицательных значений вплоть до отметки 1500 метров над уровнем моря.

Также специалисты дают уже первые прогнозы на открытие горнолыжного сезона: в этом году его старт можно планировать на первую декаду декабря. Сейчас на курорте завершена основная фаза подготовки к зимнему горнолыжному сезону 2024/2025. Все системы, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс, принудительный спуск лавин, уже полностью готовы к первому обильному снегопаду в горах. Весь цикл разбит на несколько этапов, срок окончания финального - первое декабря.

Напомним, что в прошлом году на курорте первый снег выпал девятого октября. А уже во второй половине ноября начались устойчивые снегопады в горах, что позволило открыть сезон катания на лыжах и сноуборде первого декабря.