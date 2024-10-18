Российские туристы стали чаще обращаться к туроператорам

В России увеличивается количество туристов, путешествующих организованно. Это показывает статистика «Аэрофлота», которую приводит «Коммерсантъ». По итогам этого года в рамках организованных туристических групп «Аэрофлот» планирует перевезти 4,3 млн пассажиров. Из этого количества 1,3 млн туристов приходится на внутренние маршруты, причем более 1 млн – в обход Москвы. Для сравнения: в 2023 году «Аэрофлот» перевез 2,9 млн организованных туристов, из них 1 млн человек на внутренних линиях (890 тыс. в обход Москвы). Из публикации следует, что на статистику повлияло сотрудничество с Библио-Глобусом:

«В “Аэрофлоте” отмечают, что развертывание в туристическом сегменте было возможным только с привлечением туроператора, пакетное предложение которого позволило бы быстро обеспечить необходимое задействование парка самолетов».

Самые востребованные направления у организованных туристов – это рейсы из Москвы в Сочи, Санкт-Петербурга и других городов, а также из регионов в Питер и Минводы. В международном сегменте лидируют Турция, Египет, Таиланд.

В компании Библио-Глобус, в свою очередь, сообщили «ТурДому», что в 2024 году количество клиентов, отправленных туроператором на отдых, выросло на 36%.

GDS-туры, включающие перевозку «Аэрофлота», продают и другие туроператоры, уточняет вице-президент РСТ и председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Поэтому увеличение количества организованных туристов – общая тенденция. Однако, учитывая стратегическое партнерство БГ и «Аэрофлота», неудивительно, что растущие показатели туроператора нашли отражение в статистике нацперевозчика.

На международных направлениях, где очень сильно выросли цены из-за ослабления рубля, туристы чаще обращаются к туроператорам, так как турпакет, как правило, обходится дешевле, чем самостоятельное бронирование авиабилета и проживания в отеле. Кроме того, как уже сообщал «ТурДом», покупать туры и отдельные услуги за рубли у российских компаний проще. Для бронирования услуг за рубежом зачастую нужно иметь карту иностранного банка.