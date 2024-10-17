Что посмотреть на туристическом маршруте «Полесское кольцо»

В 2024 году в Калининградской области появился новый туристический маршрут, объединяющий три исторических города, семь замков и 18 кирх. Объекты «Полесского кольца» выбрали с расчётом на то, чтобы до них было удобно добраться за одну поездку. В рамках инфотура мы попробовали сделать это одними из первых.

Девять кругов

«Полесское кольцо» — это проект волонтёрского движения «Хранители руин». В прошлом году активисты занимались «Готическим кольцом» в районе Правдинска, а в следующем будут благоустраивать «Самбийское», большая часть которого расположена под Зеленоградском. Планируется, что всего таких маршрутов в Калининградской области появится девять.

Как объяснил руководитель движения Василий Плитин, «кольца» нужны, чтобы сохранить памятники и не позволить им ветшать. Объекты важны даже в разрушенном состоянии, и руины для региона — это не ярмо, а изюминка.

Для такой страны, как Россия, заросли и помойка внутри храмов и замков — это недопустимо», — подчеркнул волонтёр.

Замок Нойхаузен

Первый пункт маршрута находится в Гурьевске. Это тевтонский замок, построенный в конце XIII века. Сейчас здесь идёт активный ремонт: инвестор только закончил с остеклением башни, встречающей гостей со стороны подъезда, и приступает к обустройству кафе.

«Мы-то думали, что сейчас просто стекляшки поставим в секции, но не получилось. Ребятам пришлось вручную вырезать стекло под каждый элемент», — рассказал директор по эксплуатации замка Игорь Маревичев.

Эта башня — любопытный объект: в прошлом году в её основании обнаружили подвал. Вместо привычных арочных потолков рабочих встретило куполообразное сооружение, которое с честью выдержало идущий на поверхности ремонт.

Во время Великой Отечественной войны строение лишилось третьего этажа — его предстоит восстановить в ближайшее время. Вернут Нойхаузену и каменную тропинку XIX века, остатки которой случайно нашли во время работ. По такому же принципу будут обустраивать тропы вокруг всего замка.

Через неделю в Гурьевск приедет реставратор из Санкт-Петербурга, специалист займётся восстановлением фресок на воротах. Их тоже нашли неожиданно: ни в каких исторических источниках они не упоминаются. Ещё один неиссякаемый источник сюрпризов — металлические крепежи.

«Вы никогда не угадаете, стяжной это болт или просто украшение самого здания. Он может выглядеть как украшение, но когда снимаешь верхний слой, видишь болт длиной примерно 25 мм, который стягивает две стороны стены. Такие болты говорят о том, что эту часть [здания] реконструировали примерно в 1915-1920 годах. Это была довольно-таки тяжёлая работа: им пришлось стянуть две части стены, чтобы они не опали», — рассказал Маревичев.

Что можно увидеть уже сейчас? «Вылеченную» наружную стену. Часть старых валунов специалисты заменили, камень покрыли спецраствором — после полного высыхания новодел в объекте будет не распознать.

Частичное открытие памятника запланировано на май следующего года. В северном флигеле появится интерактивный музей, посвящённый истории замка. После инвестору останется благоустроить заднюю часть парка.

Любопытная история

По словам Игоря Маревичева, в немецкие времена в замке случился загадочный взрыв — якобы он повредил весь западный флигель. Статья об этом ЧП есть в одной берлинской газете.

«Взрыв должен был произойти либо в подвале — подвала в этой части замка нет, — либо на первом этаже. При таком колоссальном взрыве должны быть очень серьёзные повреждения, хотя бы в южной стороне, потому что она не очень прочная. Никаких повреждений мы не нашли.

Моё предположение: за замком всего-навсего не ухаживали, и он опал. <...> Просто решили официально представить всё как последствия взрыва», — предположил директор по эксплуатации Нойхаузена.

Кирха Шёнвальде

Возрождением кирхи XIV века в посёлке Ярославское занимается Мария Страхова — инспектор службы охраны объектов культурного наследия и волонтёр. Консервировать руины начали в прошлом году, а сейчас, благодаря усилиям активистов, к Шёнвальде можно подойти и даже заглянуть внутрь бывшего нефа.

Сама кирха — тихое меланхоличное место, куда сквозь кроны деревьев золотом льются лучи. Какие-то попадают на каменные пирамидки, составленные волонтёрами и местными жителями, некоторые — на старинные могилы.

«Хотелось посадить внутри [здания] много разных цветов. Почему-то сразу появилась мысль про белые и голубые гортензии. А потом к нам пришла пожилая женщина — одна из первых переселенок — и рассказала, что <...> в сороковых годах, когда они сюда приехали, вокруг этой кирхи тоже цвели гортензии. Так что мы здесь сохраняем не только архитектуру, но и растения», — поделилась Страхова.

Часть стен консервировали с помощью спецраствора — это остановит дальнейшее разрушение. Неравнодушные калининградцы починили крышу, чтобы в нефе можно было спрятаться от дождя, восстановили и архитектурную подсветку. Недавно кирху даже оцифровали в виде облака точек, чтобы было удобнее планировать восстановительные работы. На днях активистам привезли кирпичи — ими заложат проём в стене.

Когда хорошее дело начинаешь, удивительное количество людей притягивается, чтобы помочь», — делится Страхова.

Вокруг здания высадили специальный газон — в отличие от обычной травы, в середине октября он остаётся зелёным и продолжает радовать глаз.

Волонтёры мечтают проводить в руинах культурные мероприятия — концерты, например. Сейчас в Шёнвальде можно увидеть интересные находки, сделанные на субботниках — остатки надгробий и старинную керамику.

Замок Каймен

Посмотреть на этот памятник вблизи пока нельзя — от замка осталась небольшая часть стен. Руины видно с дороги, если знаешь, куда смотреть: год за годом каменную кладку всё больше поглощает лес.

В начале XX века Каймен был один из немногих замков в Калининградской области, где уцелели водяные рвы. Они же сыграли с цитаделью злую шутку — превратились в болотца. В дождливую погоду бродить по окрестностям опасно и для техники, и для ног.

«Хранители» специально выбрали этот объект для инфотура, потому что в конце ноября он преобразится: здесь пройдёт большой субботник.

«Замок, как и сам посёлок Заречье, находится чуть в стороне от трассы. Жизнь в отдалении главных транспортных артерий замирает, и это сказывается на всём: дорогах, домиках... И до какого-то там замка местным жителям дела нет. Может быть, кто-то знает, что замок есть, но он воспринимается больше как место свалки, чем историческая ценность», — сетует Плитин.

Кирха Ботенена

Ещё один объект, к которому сейчас подобраться сложно. Бывший храм вблизи замка Каймен построили около 1320-го. Теперь руина посреди кладбища находится в печальном состоянии: башня частично рухнула, остатки стен и контрфорсы заросли травой.

«С момента нашего последнего выезда в 2021 году объект вновь зарос самосевом, а посетители кладбища продолжают использовать разрушенный храм как свалку», — писали «Хранители» в июле.

В рамках благоустройства «Полесского кольца» летом волонтёры провели в кирхе Ботенена субботник. Ещё один пройдёт 19 октября — на него можно записаться.

Кирха Гросс Легиттена

Кирха в Гросс Легиттене, ныне Тургенево, была построена в XIII веке. Сейчас это один из четырёх региональных храмов, которые принадлежат лютеранской общине. Здесь проходят богослужения, а за небольшую плату туристам проведут экскурсию.Кирха чувствует себя неплохо. Община ухаживает за окружающей территорией, следит за состоянием крыши и памятников. Посмотреть здесь есть на что: у одной из стен похоронена племянница Наполеона баронесса Дженни фон Гуштадт, а возле ворот сохранился безголовый памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне.

Пивоварня Бланкенштайна

Пивоварня, построенная в XIX веке Альбертом Бланкенштейном, сегодня вновь работает благодаря бизнесмену Александру Наталичу — он выкупил здание и запустил в нём производство.

«Администрация Полесска неоднократно выставляла здание на аукцион. Хотели найти хоть какого-то хозяина, но в 2015 году пивзаводом заинтересовалась фирма, которая занимается разбором на кирпич подобных объектов. Наша семья три дня не спала, придумала проект. Выкупили здание на открытом аукционе, и с тех пор ведём здесь восстановительные работы», — вспоминает предприниматель.

Как и инвесторы замка Нойхаузен, Наталич обнаружил возле пивоварни старинную улицу. Чтобы добраться до каменной кладки, хозяину пивоварни и «Хранителям» пришлось снять большой слой земли, и теперь гости могут пройтись по аутентичной брусчатке. Насколько глубоко пряталась дорога, видно по деревьям — грунт к ним не подсыпали.

Сейчас в бывшей пивоварне чинят крышу. Хозяин хочет открыть рядом со зданием рынок мастеров: здесь появятся стилизованные домики, где местные ремесленники смогут представлять свои товары. В течение года в Бланкенштайне будут проходить мини-фестивали и выставки. Но самое интересное — это, конечно, музей.

Посетители объекта могут пройтись по помещениям, где в немецкие времена располагалось производство. Многие из этих комнат используются и теперь.

«Когда мы тут работали, пришёл какой-то мужчина — я его не знаю. Передал мне свёрток, сказал, что понадобится. <...> Я этот сверток отложил и забыл, а через пару недель снова наткнулся. Разворачиваю, а там книги приказов с 1945 года, оригиналы. Вся история этого завода! Первый послевоенный директор, Николай Новов, был подполковником — он всё досконально записывал. 17 февраля 1946 года он сам себя назначает директором <...> и пишет: приступить к варке пива по такой-то рецептуре. И вся рецептура на двух листах!» — поделился предприниматель.

Эти книги лягут в основу экспозиции, которая появится на верхних этажах здания. Гости смогут увидеть старинные залы, технику и посуду, а также послушать истории — одна удивительнее другой.

По словам Наталича, несколько лет назад в Бланкенштайн приехал пожилой немец, который работал здесь с 1945 по 1948 годы. В то время ему было 13 лет, и он даже не думал, что пивоварня сохранилась. Мужчина погрузился в воспоминания: как выживал в голодные сороковые, питаясь солодом с работы и подкармливая им маму; как коллеги боялись и уважали первого директора-подполковника; как один из советских сотрудников научил маленького немца русскому языку.

Наталич планирует, что музей, посвящённый истории и бывшим работникам пивоварни, примет первых гостей уже в декабре 2025 года.

Ещё одно любопытное предание

Пиво в нынешнем Полесске варили до января 1945 года, после кровопролитных боёв за город производство возобновилось в феврале 1946-го. Впрочем, доставшийся в наследство завод стал доставлять армейскому руководство некоторые проблемы.

Наталич изучил архивные документы. В некоторых отрывках говорится, что периодически Бланкенштайн подрывал солдатскую дисциплину:

«Отравление спиртом в 325 с.д. (стрелковой дивизии — ред.)»;«319 с.д. пьянствовала в Лабиау. Зам. комдив по строевой подготовке полковник Шапырин, прибыв для наведечия порядка, сам напился до потери сознания»;«Штаб корпуса во главе полковником Зайцевым после Лабиау «опохмелялись» три дня»;«За день боя 26.I. корпус продвинулся всего на 1 км. Причина — штабы не работали, командиры за полем боя не наблюдали. Разведка бездействовала. Артиллерию развернули, а стрелять не знали куда. Целей не разведали»;«Управление организуется плохо. 25.I. на перемещение штаба на расстояние 12 км потребовалось 6 часов. Во время перемещения никто обстановки не докладывал. Рации молчали. Комкор, не желая докладывать обстановку, приказал радисту рацию не включать».

Замок Лабиау

Лабиау меньше своих «собратьев» и похож на классический рыцарский замок. В 1859-1860 годах здание перестроили под тюрьму, в 1917-ом он сгорел, а после войны туда вновь въехали заключённые — уже советские.

В 1963 году памятник передали судостроительному заводу «Янтарь» — внутренние помещения основательно перестроили, но через несколько лет «индустриализированную» цитадель серьёзно повредил огонь. В конце 90-х годов Лабиау сдавали арендаторам, а через 20 лет передали РПЦ. Сегодня с разрешения епархии замком занимаются активисты.

По словам руководительницы АНО «Культурно-историческое пространство "Замок Лабиау"» Анны Антроповой, это последний из более-менее уцелевших замков Калининградской области, который до сих пор живёт без инвестора. За памятником следит команда из пяти человек, все они добровольно приводят территорию в порядок.

Это, пожалуй, единственный замок у нас в области, у которого сохранился средневековый двор — такой, каким он был. Осталось западное крыло — самое старое, с него началось строительство замка. И галерея, которая тоже относится к западному крылу», — рассказывает Антропова.

Помещения восточного флигеля были цехами завода «Янтарь». Туристы, которые хотят увидеть Средневековье, «советскому индастриалу» удивляются каждый раз.

Любопытство гостей вызывает и подвал, оснащённый загадочным ходом «неизвестно куда». Волонтёры пробовали его раскопать, но из подземелья стала подниматься вода.

«Ждём геологов с радаром, чтобы исследовать эту область», — разводит руками активистка.

В соседнем помещении есть ещё одна дыра непонятного назначения. Она появилась до того, как в замок пришли волонтёры. По словам Антроповой, в этом месте толщина стен больше четырёх метров.

«По ширине в этот флигель влезет ещё один подвальчик, но на планах, например, советских, его нет. Опять-таки, ждём геологов с радаром, потому что этот замок полон секретов», — интригует девушка.

Над погребом раположился небольшой музей. Помещения флигеля используют как арт-пространство, сейчас в них можно увидеть работы художников. Например, портрет великого магистра тевтонцев Альбрехта, который после развала ордена стал герцогом и подарил Лабиау сначала возлюбленной, а после её смерти — второй жене.

Легенда каменного трио

Как и в кирхе Гросс Легиттена, во дворе полесской цитадели стоит безголовая статуя. Этот персонаж старше солдата из Тургенево. Скульптура изображает маршала Тевтонского ордена Хеннинга Шиндекопфа, который в XIV веке инициировал постройку каменного замка на месте деревянного.

Раньше фигура находилась на здании ратуши возле двух других, но во время Великой Отечественной войны троица пропала. В советские времена Шиндекопфа вытащили из болота и привезли в замок на тракторе, где он и стоит по сей день. Голова, надо полагать, осталась в топких водах, и это символично: настоящий маршал погиб в битве при Рудау, по легенде, от ранения в череп.

Кирха Меляукен

Кирху Меляукена в Залесье калининградцы могут вспомнить по фестивалю «Кантата». Как и предыдущий замок, с 2010 года здание принадлежит РПЦ. Высокое покровительство не спасло памятник от огня: в 2012-м пожар едва не превратил храм в груду камней.

Сохранить здание удалось благодаря усилиям «Хранителей». Здесь прошли 12 субботников, в каждом их которых приняли участие около ста волонтёров. Сейчас за состоянием памятника следит Екатерина Кутикова, под руководством которой бывшая церковь обретает новую жизнь.

«Мы нашли вокруг кирхи брусчатку, которую никто из местных жителей не видел, потому что она была очень давно засыпана. Люди, которые в детстве тут бегали, когда в кирхе был спортивный зал, работают у нас на тракторах. Когда мы копали, они были уверены, что здесь ничего нет. А потом мы копнули ещё и услышали заветное «кхх» — звук, характерный для брусчатки», — поделилась девушка.

Сейчас каменную кладку, слегка поросшую мхом, можно рассмотреть и внутри кирхи. На дорожке стоят ящики с кирпичами — эту ценность волонтёрам пришлось искать в грунте вручную. Здание построено из уникальных материалов, подобных им в Калининградской области больше нет.

Летом в кирхе прошло несколько крупных мероприятий — например, выставка флагов. За сентябрь, подсчитывает Кутикова, памятник принял около 500 гостей. В следующем году активисты провести ещё больше мероприятий и заняться благоустройством как здания, так и пространства вокруг.

«Там, на бугорке, где стоит детская площадка, в немецкое время была школа. И там сохранилась площадка, но никто не знал, где она. А сегодня утром я с маленькой лопаткой начала там шурфить. Поняла, что сама не справлюсь, и пришлось приехать с погрузчиком — два часа ковыряли. Будем её зачищать дальше», — обещает волонтёрка.

С башни кирхи открывается прекрасный вид — после восстановительных работ там обустроят смотровую площадку. Меляукен планируют «запечатать» на зиму, но в несколько ближайших уикендов в здание ещё будут пускать гостей.

Замок Вальдау

С 2016 года РПЦ сдаёт здание в аренду семье бизнесменов из Белгорода — Сергею и Надежде Сорокиным.

«Когда мы сюда ехали, я, если честно, губу раскатала увидеть средневековый замок. А увидела руину», — делится женщина.

По словам Надежды, для белгородцев визит в замок, стены которого помнят Петра I, стал настоящим потрясением. Местные приняли энтузиастов не сразу.

«Думали, мы тут ищем золото Рейха», — шутит Сорокина.

Драгоценных металлов в Вальдау нет, зато интерьеры вполне немецкие. Что-то предприниматели воссоздают сами, с чем-то помогают кинематографисты — замок активно используют для съёмок. Даже сейчас в некоторых залах находится подготовленный для фильма ужасов реквизит.

«Когда к нам пришёл художник «Мосфильма», он мне выдал такую фразу: говорит, вы здесь на золотом дне, здесь можно снимать все 800 лет истории замка Вальдау. Да, говорю, наверное, начнём с Чернобыля. Потому что до реконструкции замок выглядел именно как маленький старенький заброшенный детский садик в центре Чернобыля. Художник посоветовал поискать мебель, которая сейчас тут стоит <...> Когда очень хочется, всё получается», — объясняет хозяйка музея.

Почти в каждой комнате что-то да снимали: кино, сериалы и даже рекламу. Сейчас Вальдау рассматривают как локацию для фильма «Горыныч», а в конце октября «Первый канал» использует помещения замка для гастрономической передачи.

Туристам тоже есть что посмотреть. В одном из залов, например, находится 800-летний камин. Растопить его не получится, но сделать фото у очага с львиной мордой.

В ближайших планах Сорокиных — разобрать захламлённый чердак, куда переедут «мифические декорации». Они созранились со съёмок, а в будущем могут стать экспонатами детской части музея. В недавно расчищенном подвале стоят бутылки с яблочным сидром — их дегустация запланирована на Новый год. Ещё одна многообещающая зона — бывшие мастерские, до которых у арендаторов пока не дошли руки. В течение двух лет там собираются открыть экспозицию, посвящённую «тёмной стороне замка».

23 памятника в придачу

Исколесить всё «Полесское кольцо» за день невозможно — слишком интересные на маршруте объекты.

Памятники, до которых мы не доехали:

кирха Нойхаузена (Гурьевск),

кирха и гостевые дома Постникена (Заливное),

маяк Риндерорта и «Дом рыбака» (Заливино),

рыбацкая деревня в Матросово,

школа Вальдвинкель (Ильичёво),

кирха и замок Лаукен (Саранское),

кирха Аугстагиррена (Сосновка),

две кирхи Гросс Скайгиррена (Большаково),

кирха Попелькена (Высокое),

кирха Гросс Ширау (Дальнее),

замок Талпакен (Талпаки),

кирха Пушдорфа (Пушкарёво),

кирха Петерсдорфа (Куйбышевское),

кирха Гольдбаха (Славинск),

склеп семьи Кноблох (возле Фурмановки).

кирха и замок Тапиау (Гвардейск),

кирха Хайлигенвальде (Ушаково),

кирха Арнау (Родники).

В старинной кирхе Гросс Легиттена под Полесском выступил струнный квартет.