Сервис Russpass представил лучшие идеи для семейных путешествий

В новом разделе сервиса Russpass «Школьная пора – пора путешествовать» представлены лучшие идеи для семейных путешествий и групповых походов с классом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Раздел постоянно обновляется, благодаря чему жители и туристы могут подобрать оптимальный вариант для увлекательного отдыха с детьми во время осенних каникул», – говорится в сообщении.

Москва по-прежнему остается столицей детского туризма. Более 400 столичных музеев, культурных и научных пространств стали популярными у миллионов школьников и их родителей со всей страны. Выставочные залы превратились в экспериментальные площадки, где в интерактивной форме можно познакомиться с историей города и страны, освоения космоса, поставить собственный опыт и научиться новому.

Например, до 15 ноября в столице проходит VII Большой детский фестиваль, в котором принимают участие театральные коллективы из разных регионов России. Юных зрителей ждут спектакли и современная анимация, фильмы и презентации книг для детей и подростков.

Так, 25 октября начнется XVIII Большой фестиваль мультфильмов. В его программе – десятки новых картин для детей и взрослых, тематические подборки авторских работ, а также мастер-классы по созданию мультипликационных фильмов.

Все, кто любит исследовать новое, проводить физические или химические опыты, постигать тайны устройства мира, до конца ноября могут посетить музеи, научные центры и экспериментальные площадки. В «Парке ремесел» на ВДНХ можно научиться проектировать мебель для дома или мастерить елочные игрушки, а также освоить гончарное и другие ремесла. В Московском планетарии расскажут об истории астрономии и о том, как устроена Солнечная система. А в Музее оптических иллюзий гости исследуют затонувшую Атлантиду и попробуют разгадать тайны Древнего Египта.