Названы самые популярные у пенсионеров направления для путешествий

Алтай является самым популярным направлением для путешествий у пенсионеров, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Эксперт подчеркнула, что там располагается город Белокуриха, где есть очень хорошая база санаториев. По ее словам, пожилые россияне любят совмещать приятное с полезным, поэтому выбирают места с оздоровительными и лечебными процедурами.

Алтай — это самое популярное направление для путешествий у пенсионеров, особенно город Белокуриха. Там располагается очень хорошая база санаториев. Пенсионеры у нас сейчас любят совмещать приятное с полезным, поэтому во время отдыха выбирают и какие-то оздоровительные, лечебные процедуры. А на Алтае один горный воздух чего только стоит, — пояснила блогер.

Ансталь уточнила, что популярностью пользуются Кавказские Минеральные Воды, Ессентуки и Пятигорск. Тем, кто хочет провести время у моря, стоит рассмотреть Адлер, порекомендовала эксперт. По ее словам, это место любимо не только пенсионерами, но и молодежью благодаря большому количеству ночных развлечений.

Также можно посетить Анапу или Геленджик, посоветовала Ансталь. Эксперт уточнила, что тем, кому хочется кроме моря посетить разнообразные экскурсии, стоит полететь в Калининград. По ее словам, если же нет желания много времени проводить в дороге, лучше отправиться в Санкт-Петербург.

Экскурсионные туры в целом в России очень любят, поскольку людям не нужно переживать о том, куда сходить, как туда добраться. У них уже все оплачено и их повсюду возят, все показывают. Поэтому, в частности, у пенсионеров, пользуются спросом Казань, Золотое кольцо, Ярославль и Кострома, — заключила тревел-блогер.

Ранее Ансталь порекомендовала рассмотреть Турцию для осеннего отдыха с детьми. Эксперт подчеркнула, что можно выбрать самый южный регион — Аланию. По ее словам, в октябре и ноябре в Турции еще тепло. Кроме того, посоветовала эксперт, можно рассмотреть Египет.